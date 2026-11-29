Mersin'de farklı siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla "Geçmişten Günümüze Alevilerin Sorunları ve Hak Talepleri" paneli düzenlendi.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, Alevilerin inançsal, toplumsal ve hukuksal sorunlarına ilişkin anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu de panelde birer konuşma yaptı.

Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.