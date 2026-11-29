Mersin'deki panelde Alevilerin sorunları farklı partilerin katılımıyla ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Cemevi'nde Alevilerin sorunları ve hak taleplerine ilişkin panel düzenlendi. Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı panelde CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Yeni Parti temsilcileri konuşma yaptı; etkinlik soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
Mersin'de farklı siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla "Geçmişten Günümüze Alevilerin Sorunları ve Hak Talepleri" paneli düzenlendi.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasında, Alevilerin inançsal, toplumsal ve hukuksal sorunlarına ilişkin anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ve Yeni Parti Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu de panelde birer konuşma yaptı.
Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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