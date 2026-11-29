(MERSİN) - CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'i ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutukluluğuna tepki gösteren Saraç, "Hukukta çifte standart olmaması gerekiyor. Fatma Betül Sayan Kaya'yı serbest bırakan hukuk Vahap Seçer'i tutmaya devam ediyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve beraberindeki heyetle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmeler, hukuki süreçler ve yerel yönetimlerin çalışmaları değerlendirildi.

"BAŞKANIMIZIN EN KISA SÜREDE GÖREVİNE DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Genç, Mersin'de belediyelere yönelik süreçlerin Silifke Belediyesi ile başladığını, Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez ilçe belediyesiyle devam ettiğini belirtti. Genç, "Başkanımız ve bürokrat arkadaşlarımız haksız bir şekilde tutuklandılar. Başkanımızın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşarak, görevinin başına geçmesini arzu ediyoruz" dedi.

SARAÇ: "HUKUKTA ÇİFTE STANDART OLMAMASI GEREKİYOR"

Vahap Seçer'i ziyaret ettiklerini ve Mersin'in dört merkez ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Saraç, tutuksuz yargılamanın esas alınması gerektiğini vurguladı.

Necret Saraç, "Hukukta çifte standart olmaması gerekiyor. Tutuksuz yargılamaların realize olması lazım. Maalesef Türkiye'de çifte standart var. Fatma Betül Sayan Kaya'yı serbest bırakan hukuk Vahap Seçer'i tutmaya devam ediyor. Hep birlikte tutuksuz yargılamanın bir hak olduğunu daha fazla öne çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.