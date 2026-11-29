CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Hep birlikte biz adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni üçüncü defa kuruyoruz. Kurucu dönem Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Eylül sonrası yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi yeniden hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden, sıfırdan kuruyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sarı, Genel Başkan Yardımcısı Alirıza Erbay ile geldiği kentte, İl Başkanı Recep Mutlucan ve partililer tarafından karşılandı. Partililere konuşan Sarı, "Bu zor şartlarda ailesinden, yakınlarından, dostlarından linç yiyen, baskı altında kalan, her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Burdur'da dalgalandıran, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün bayrağını yere düşürmemek için her türlü sorumluluğu alan, ellerini değil; bedenini, gövdesini taşın altına sokan, bu zor koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetki isteyen, il başkanı, ilçe başkanı, il, ilçe yöneticisi olmak isteyen, 'Ben de varım' diyen, Atatürk'ün emanetine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkan sizlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

'TARİHİN DOĞRU TARAFI BURASI'

Müslim Sarı, "Öyle büyük büyük laflar ediyorlar ya 'Tarihin doğru tarafında durun' diye. Tarihin doğru tarafı burası, tarihin doğru tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oku, tarihin doğru tarafı Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı olmak. Hep birlikte, biz adeta Cumhuriyet Halk Partisi'ni üçüncü defa kuruyoruz. Kurucu dönem Cumhuriyet Halk Partisi, 12 Eylül sonrası yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi yeniden hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşları olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden, sıfırdan kuruyoruz" diye konuştu.