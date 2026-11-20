Trendyol Süper Lig'de 12. hafta yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 22 Kasım Pazar ve 23 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray da Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaeli ile oynayacak. Beşiktaş da milli ara dönüşü Konyaspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta programı şu şekilde:

Yarın

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir - Çorum FK