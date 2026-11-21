Kaptan Orkun Kökçü cezalı, Beşiktaş Konya'da kazanıp derbiye kayıpsız gitmek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında yarın Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Kaptan Orkun Kökçü sarı kart cezası nedeniyle Konya'da oynayamazken, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard sarı kart görürse derbide cezalı olacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
Beşiktaş'ta tek eksik
Siyah-beyazlılarda Konyaspor maçı öncesinde tek eksik var.
Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
Derbi öncesi iki oyuncu ceza sınırında
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.
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