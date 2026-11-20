İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağış ve lodos, gece boyunca da etkisini sürdürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde dalgalar oluşurken, ağaç dalları rüzgarın etkisiyle sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul'da etkisini gösteren lodos, gece boyunca da sürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde denizde dalgalar oluştu. Sahil kesimindeki ağaçların dalları ise rüzgarın etkisiyle sallandı. Denizde oluşan dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar sahile gelerek bir süre vakit geçirdi.