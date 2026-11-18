Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savunmasında "Bugün burada durup ceza almayı, yarın milletimin gözünde sorgulanmaya, tarih huzurunda sorgulanmaya ve çocuklarımın gözlerinin içine bakamamaya tercih ediyorum" dedi. Akpolat, davanın "baştan sona siyasi saiklerle hazırlanmış ve belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla açılmış" olduğunu savunarak beraatini talep etti.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin, aralarında Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davaya devam ediliyor.

Duruşmada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, SEGBİS üzerinden savunma yaptı. Siyasi yaşamı boyunca gençlik kolları yöneticiliği, ilçe yöneticiliği, ilçe başkanlığı, il yöneticiliği ve belediye başkanlığı görevlerinde bulunduğunu belirten Akpolat, "Bütün bu görevlerimi yerine getirirken en çok dikkat ettiğim husus, milletin bize çizdiği istikamette hareket etmek oldu. Millet ne diyorsa hep onu yapmaya çalıştım. Hem seçilmiş bir kamu görevlisi hem de sorumlu bir siyasetçi olarak kararlarımı milletin iradesine göre aldım" diye konuştu.

38'inci kurultay sürecinde de mahalle seçimlerinden büyük kurultaya kadar delegelerin ve üyelerin kararlarını milletin değişim talebine uygun şekilde verdiğini söyleyen Akpolat, "Bizim herhangi bir kişiye menfaat sağlayarak iradesini sakatlamamız söz konusu değildir. Böyle bir durum hiçbir zaman yaşanmamıştır. Bizim siyasi geleneğimizde böyle bir şey yoktur. Bugüne kadar da böyle bir olaya şahit olmadım" dedi.

"BU DAVA BAŞTAN SONA SİYASİ SAİKLERLE HAZIRLANMIŞ VE BELİRLİ BİR SONUCA ULAŞMAK AMACIYLA AÇILMIŞTIR"

Yargılama boyunca hakkındaki iddiaların somut delille ispatlanamadığını ve belgelendirilemediğini savunan Akpolat, "Dolayısıyla bu dava, baştan sona siyasi saiklerle hazırlanmış ve belirli bir sonuca ulaşmak amacıyla açılmış bir davadır. Bunun farkındayız. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlarımızı milletin gösterdiği istikamette almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurultay salonunda bulunan arkadaşlarının gözlerinin içine bir ömür boyu bakabileceğini söyleyen Akpolat, "Benim için önemli olan budur. Milletimin gözünün içine bakabilmek, suç işlememiş olmak benim için önemlidir. Hiç kimseyi suç işlemeye teşvik etmedim. Herhangi bir kişinin iradesini menfaat temin ederek fesada uğratmak gibi bir işin içerisinde asla olmadım" diye konuştu.

"CEZA ALMAYI, ÇOCUKLARIMIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKAMAMAYA TERCİH EDİYORUM"

Yargılamanın sonucunun önceden belirlendiğini düşündüğünü belirten Akpolat, "Bugün burada yaptığımız konuşmalar nedeniyle belki ceza alacağız. Çünkü ceza almazsak diğer davanın bir sonuca bağlanamayacağının farkındayız. Sonucu önceden belirlenmiş bir yargılamanın içerisinde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Akpolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak bugün burada durup ceza almayı, yarın milletimin gözünde sorgulanmaya, tarih huzurunda sorgulanmaya ve çocuklarımın gözlerinin içine bakamamaya tercih ediyorum. İlk savunmamda belirttiğim hususları tekrar ediyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı Güneş Gülaydın ise savunmasında müvekkilinin kurultay sürecindeki faaliyetlerinin siyasi faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gülaydın, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 18'inci maddesi kapsamında düzenlenen oylamaya hile karıştırılması suçunun oluşması için hem oyların kullanılması hem de sayım ve döküm süreçlerinde hile yapılması gerektiğini kaydetti. Gülaydın, "Oyun sandığa yansıma biçimine yönelik suç tipinin olduğunu görüyoruz. Yani bu suçun oluşumunda seçmenin, delegenin neden oy verdiğiyle aslında ilgilenmiyoruz. Oyun teknik olarak nasıl kullanıldığıyla ve sayım döküm süreçlerinin nasıl gerçekleştiğiyle aslında bizim suç tipinde incelememiz gerekiyor. Ancak bugüne kadar baktığımız kadarıyla bu yönde bir inceleme yapılmadı dosyada" diye konuştu.

Gülaydın, kurultayda oy kullanan kişilerin usulüne uygun seçilmiş delegeler olduğunu, delege olmayan bir kişinin oy kullandığına veya kullanılan oyların hile yoluyla değiştirildiğine ilişkin iddia bulunmadığını, Akpolat bakımından da oy sayımı ve dökümü sırasında hile yapıldığına dair bir iddianın dosyada yer almadığını belirtti.

AKP KONGRESİNDE DAĞITILAN SAATLER HATIRLATILDI

Gülaydın, savcılık mütalaasında da yer verilen delegelere telefon dağıtıldığı iddiasına ilişkin tanık beyanını eleştirdi. Gülaydın, tanığın kurultay salonunun zemin katında çok sayıda iPhone kutusu gördüğünü, bunların reklam amacıyla bırakılmış olabileceğini düşündüğünü, daha sonra telefonların Özgür Özel'i destekleyen ekip tarafından delegelere dağıtılmak üzere hazırlandığını öğrendiğini söylediğini aktardı. Dosyada salonun yüzlerce kamera kaydının bulunduğunun belirtildiğini, banka kamera kayıtlarının da istendiğini ifade eden Gülaydın, kurultay salonundan fotoğraf çeken kişilerin bulunduğunu ancak telefon dağıtıldığı iddiasını destekleyen bir görüntü veya başka bir tanık beyanı olmadığını söyledi.

Gülaydın, 2025 yılında AKP'nin 8'inci Olağan Kongresi'nde bin 607 delegeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı saat dağıtıldığını hatırlatarak, "Peki orada herhangi bir işlem yapıldı mı? Hayır" ifadelerini kullandı.

"MASAK RAPORUNDA OLAĞAN DIŞI BİR NAKİT AKIŞI TESPİT EDİLMEDİ"

Akpolat hakkında dosyaya giren MASAK raporuna da değinen Gülaydın, raporda müvekkili ile kurultay delegeleri veya yakınları arasında herhangi bir para alışverişinin bulunmadığını söyledi. Kurultay tarihleri itibarıyla Akpolat'ın olağan dışı bir nakit akışının da tespit edilmediğini belirten Gülaydın, "Diyelim ki olsun, bu da aslında baktığımızda bir cezalandırma gerektirmez. Yani müvekkilin o dönemde yüksek montanlı bir para çekme işlemi olsa dahi bu bir bakıma delegelerin bunu paylaşması anlamına tabii ki gelmeyecek" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında da kurultay delegelerinin veya yakınlarının, Akpolat'ın belediye başkanı olduğu dönemde Beşiktaş Belediyesi'nde işe alındığına ilişkin bir tespit bulunmadığını kaydeden Gülaydın, delege listesinde adı bulunan kişilerin Beşiktaş Belediyesi'nden ihale almadığının da resmi kayıtlarla mahkemeye bildirildiğini söyledi. Gülaydın, delegelere toplam 1 milyon 500 bin lira değerinde market kartı dağıtıldığı iddiasına ilişkin de kartların hangi firmadan temin edildiği, seri numaralarının ne olduğu ve toplam tutarın nasıl hesaplandığının ortaya konulmadığını belirtti. Akpolat'ın bu iddiaya hangi eylemiyle dahil edildiğinin de açıklanmadığını ifade etti.

"KESİNLEŞMEMİŞ KARAR, CEZALANDIRMA GEREKÇESİ OLAMAZ"

Gülaydın, savunmasında mahkemenin önceki ara kararları ve suç vasfının değiştirilmesi ihtimali üzerinde de durdu. Suçun niteliğinin değişmesi halinde sanıklara ek savunma hakkı tanınması gerektiğini belirten Gülaydın, 298 sayılı Kanun'un 152'nci maddesindeki haksız oy temini suçunun somut olaya uygulanmasını talep etti. Ancak bu suç yönünden altı aylık zamanaşımı süresi bulunduğunu da ifade etti.

Dosyada kesinleşmemiş bir hukuk mahkemesi kararının mahkumiyet talebine dayanak yapıldığını savunan Gülaydın, "Bölge Adliye Mahkemesi tarafından huzurda görülen ceza yargılaması gerekçe yapılarak bir mutlak butlan kararı veriliyor. Daha sonrasında bu mutlak butlan kararı, huzurda görülen davada cezalandırma gerekçesi olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Rıza Akpolat'ın avukatı Güneş Gülaydın, söz konusu kararın hukuk yargılaması bakımından dahi kesin hüküm niteliği taşımadığını belirterek, bu kararın ceza yargılamasında esas alınamayacağını savundu.

(Sürecek)