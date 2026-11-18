Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün düzenlediği sponsorluk anlaşması töreninde gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BİR YERE GİTMEYE NİYETİ YOK''

' 'Vincenzo Italiano'nun farklı kulüplerle temas halinde olduğuna yönelik çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Adalı, "Vincenzo Italiano'nun 1.5 sene daha kontratı var, bir yere gitmeye niyeti yok. Burada kalacak. Hoca Beşiktaş'ı sevdi, Beşiktaş da hocayı sevdi." ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ NE ZAMAN KAFASINI KALDIRSA...''

Sosyal medyada ve bazı mecralarda teknik heyet ile futbolculara yönelik yapılan ağır eleştirilere sert tepki gösteren Beşiktaş Başkanı, "Çok bunlara girmek istemiyorum ama girmeden de olmuyor. Beşiktaş ne zaman biraz kafasını kaldırsa bu işler başlıyor. Hocasına, oyuncusuna, santrforuna... Halı sahada bile ayağına zor top değmiş insanlar, kalkıp bunca yılın hocasına 'bunu oynatsa, bunu yapsa' diye akıl veriyor, hakaret ediyorlar. Sinyalci dedi biri. Bunca yılın gazetecisi, sinyalcinin ne anlama geldiğini anlamamış. Sinyalcilik kendi yaptığı!" sözlerini sarf etti.