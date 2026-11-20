İstanbul'da düzenlenen "İnflamasyona ve Ağrıya Çok Yönlü Bakış Sempozyumu", tıp dünyasının farklı disiplinlerinden uzmanları bir araya getirdi. Sempozyumda, kas iskelet sistemi hastalıkları, kronik ağrı ve süreçlerin tanı ve tedavisindeki güncel

yaklaşımlar ele alınıyor.

Sağlık ve Bilim Derneği tarafından 20-21 Kasım tarihlerinde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen sempozyum; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Romatoloji, Ortopedi ve İç Hastalıkları başta olmak üzere farklı branşlardan akademisyen, uzman, asistan ve klinisyenlerin katılımıyla düzenleniyor. Prof. Dr. Nilay Dinçer, Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ve Prof. Dr. Ayhan Kamanlı'nın katıldığı sempozyumda, kas iskelet sistemi ağrılarında ozon tedavisi uygulamaları, kök hücre yaklaşımları gibi konularda eğitimler gerçekleştiriliyor.

"Hedefimiz yeni uzman olmuş, asistan arkadaşlarımızı eğiterek başarılı tedavilere imza atmak"

Sempozyumun ana odağının genç uzmanlara hızlı çözüm bulabilecekleri eğitimler vermek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nilay Şahin, "Ana temel hedefimiz aslında kurslarımızla taze uzmanlarımıza, asistanlarımıza günlük pratikte, polikliniklerde hastalarımıza çok hızlı çözüm bulabilecekleri eğitimler vermek. Özellikle bu iki günlük sempozyum boyunca hem yeni, güncel bilimsel kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili bilgiler konusunda tecrübeli hocalarımızın sunumları yanında aynı paralelde akışta 8 tane kursumuz var. Kas iskelet ultrasonu, botulinum toksini uygulamaları, çene ağrıları, akademik bir platform olduğu için yapay zekayla akademik yazıların nasıl yazıldığı, ozon tedavisi, vertigo gibi toplam 8 tane kursumuz var. Hedefimiz dediğim gibi gençlerimizi, yeni uzman olmuş, asistan arkadaşlarımızı bu konuda eğiterek polikliniklerde daha verimli, hastalarımız adına daha başarılı tedavilere imza atmak. Toplantımızdaki en büyük hedefimiz buydu" dedi.

"İnflomasyon vücutta iltihap olmasıdır"

İnflamasyon teriminin son yıllarda tıp camiasında çok popülerleşmeye başladığını aktaran Prof. Dr. Şahin, "Aslında inflamasyon son yıllarda tıpta, akademik camiada çok popüler bir terim oldu. İnflomasyon vücutta iltihap olmasıdır. Aslında pek çok şeyin başlangıcı bir iltihap. Bir tırnak batmasında bile yanında bir inflomasyon, yankı olur ya, yanarız böyle. Her şeyde küçücük bir sivilce çıktığında bu aslında bir inflamasyondur. Kireçlenmede de inflamasyon oluyor. Başlangıç hep inflamasyon. Romatolojik hastalıklarda, kireçlenmelerde, kas ağrılarında her şeyde inflamasyon var ve bunlar ağrıya yol açıyor. Aslında ikisi birbirinin içinde. Biz inflamasyonu nasıl tedavi edelim, ağrıyı geliştirmeyelim ya da ağrı var ağrıyı nasıl tedavi edelim? Aslında temel soru bu. Bu iki günlük sempozyumda bu soruların cevabını arıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanından alanında uzman hocalarımız bize destek için geldiler"

Sempozyumun çok yönlü olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "Bizim sempozyumumuz aslında çok yönlü. Çok farklı branşlardan dahiliyeden ortopediden, geriatriden, romatolojiden, fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanından çok farklı deneyimleri olan hocalarımız birlikte. Çünkü artık tıpta şu var: Bir hasta bize geldiğinde 'dizim ağrıyor' dediğinde, ben bir fizik tedavi uzmanı olarak rutinimde kolesterol istiyorum. Çünkü hastaya bütüncül yaklaşım diye dünyada bir terim gelişti. Biz hastamızın sadece dizini değil, kalbindeki sorunu da, akciğerlerindeki sorunu da diz ağrısını artırıyor. Çok farklı branşların herkes kendi alanında o hastada ne gördüğünü ifade ederek hastaya, gençlerimize çok yönlü nasıl bakılacağı noktasında yol göstermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından çok farklı illerden hocalarımız, tecrübeli, alanında uzman hocalarımız bize destek için geldiler. Kurslarda da yıllardır alanında uzman olan hocalarımızı gençlerimizle buluşturduk" dedi.

"Bu toplantıların sebebi hastalarımıza yardımcı olabilecek bilimsel gelişmeleri paylaşmak"

Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ise sempozyumun amacının hastalara yardımcı olabilecek bilimsel gelişmelerin paylaşılması olduğunu belirterek, "Hekimler olarak, kemik, eklem ve kas hastalıkları pratiğimizde çok yoğun oluyor. Özellikle bu inflamatuar dediğimiz, iltihaplı hastalıklar ve ağrı, yine hastaların, pratikte en çok karşılaştıkları sorunlar. Bu toplantıların sebebi bu bütüncül bir bakış açısıyla, hastalarımıza yardımcı olabilecek bilgileri, bilimsel gelişmeleri paylaşmak. Çok faydalı olduğunu gördüğümüz için bu motivasyonla heyecanla devam ediyoruz" diye konuştu.