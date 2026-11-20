Türk futbolunda "Dört Büyükler", milli aranın ardından üçer kulvarda oynayacakları birbirinden zorlu karşılaşmalarla 2026 yılını noktalayacak.

Milli aranın sona ermesiyle hafta sonunda Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Ligde zirve mücadelesi sürerken Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Süper Lig, Avrupa kupaları ve aralık ayında başlayacakları Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek.

Galatasaray, milli araya zirvede girdi

11 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de milli araya Galatasaray, 28 puanla ilk sırada girdi.

Sarı-kırmızılıları, 25 puanla Trabzonspor takip ederken, ligin yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler 23 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

Bu sezon deplasmanlarda sorun yaşasa da ev sahibi olduğu mücadelelerde kayıp vermeyen Beşiktaş 22 puanla dördüncü, Kasımpaşa 20 puanla beşinci ve milli aradan önce teknik adam değişikliği yaşayan Fenerbahçe ise 19 puanla altıncı sırada kendine yer buldu.

13. haftada Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak

Süper Lig'de zirve yarışı sürerken gelecek hafta zorlu bir derbi heyecanı yaşanacak.

Ligin 13. haftasında zirve takibini sürdüren Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu derbide alınan sonuç, takımların ligdeki yol haritalarının da belirginleşmesini sağlayacak.

15. haftada Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor

Ligde şampiyonluk yarışının 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 15. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray ile puan farkının daha fazla açılmasına izin vermek istemeyen sarı-lacivertliler, zirvenin en yakın takipçisi Trabzonspor'u Kadıköy'de yenerek yarışın içinde olmayı hedefliyor.

Deplasmanda galibiyet hedefleyen Karadeniz ekibi ise 3 puan geriden takip ettiği sarı-kırmızılılarla arasındaki farkın açılmasına izin vermek istemiyor.

Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başlıyor

Türk futbolunun "dört büyükleri", 2026 yılı bitmeden Ziraat Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kupada 5. tur maçlarıyla organizasyona dahil olacak.

Ekipler, aralık ayı içinde yapılacak maçlarda rakiplerini geçerek üst tura yükselmeyi hedefleyecek.

Galatasaray, 8 mücadeleyle 2026'yı tamamlayacak

Galatasaray, 2026'nın sonuna kadar 8 resmi maçta sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra ligde sırasıyla Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Alanyaspor gibi önemli rakiplerle karşılaşacak.

İlk olarak 12. haftada düşme hattındaki Samsunspor'u RAMS Park'taki zemin problemi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak Galatasaray, 13. haftada derbide Beşiktaş'a konuk olacak. Ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, 15. haftada ise ligde zor günler geçiren Eyüpspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Bu süreçte ligde İstanbul dışına çıkmayacak Galatasaray, sezonun ilk yarısını 16. haftadaki Alanyaspor mücadelesiyle noktalayacak.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de kritik sınavlar verecek. Organizasyonun 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, 6. haftada ise Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray, aralık ayının son günlerinde ise Ziraat Türkiye Kupası'nda sahaya çıkacak.

Trabzonspor, 9 kritik maça çıkacak

Trabzonspor, milli aranın ardından üç kulvarda 9 zorlu sınav verecek.

Alman teknik adam Thomas Reis ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'de 5, UEFA Konferans Ligi'nde 3 ve Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıkacak.

Ligin 12. haftasında son sıradaki Eyüpspor'u ağırlayacak Karadeniz temsilcisi, 13. haftada İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olacak. 14. haftada Çorum FK ile Trabzon'da karşılaşacak bordo-mavililer, 15. haftada üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, ligde ilk devreyi ise 16. haftada sahasında oynayacağı Kocaelispor maçıyla tamamlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde de mücadelesini sürdüren Karadeniz takımı, 4. haftada Bulgar ekibi CSKA Sofya ile deplasmanda, 5. haftada Çek temsilcisi Jablonec ile evinde karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, UEFA Konferans Ligi'nde grup mücadelesini 6. haftada deplasmanda oynayacağı Kızılyıldız müsabakayla sonlandıracak.

Türkiye Kupası'nda geçen sezonun şampiyonu Karadeniz ekibi, aralık ayında oynanacak 5. turdan organizasyona dahil olacak.

Beşiktaş, 2026 yılını 8 mücadeleyle noktalayacak

Beşiktaş, ligde geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, ilk sıradaki Galatasaray'ın 6, ikinci basamaktaki Trabzonspor'un ise 3 gerisinde 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Beşiktaş, milli aradan sonra ilk olarak 12. haftada Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray'ı ağırlayacak siyah-beyazlılar, 14. haftada ligde kalma mücadelesi veren Samsunspor'u konuk edecek. Ligin 15. haftasında düşme hattındaki Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, devrenin son haftası olan 16. haftada ise Çaykur Rizespor'u Tüpraş Stadı'nda konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 8 mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, 5. haftada ev sahibi olduğu maçta İsrail takımı Hapoel Be'er Sheva ile Batum'da, 6. haftada ise Alman ekibi Bayer Leverkusen ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Geçen sezon Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden Beşiktaş, kupaya 5. tur maçlarıyla giriş yapacak.

Fenerbahçe, yarıştan kopmamak için zorlu maratonda

Fenerbahçe, 2026 yılının son döneminde üç kulvarda toplam 8 müsabakaya çıkacak.

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, 13. haftada Erzurumspor FK'yi ağırlayacak. Ligde 14. haftada İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertli ekip, 15. haftada Muhammed Salah'lı Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını dış sahada 16. haftadaki Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele eden sarı-lacivertli takım, 5. haftada Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de, 6. haftada da Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yine deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Mücadele verdiği organizasyonlarda yarıştan kopmamak için kritik sınavlar verecek Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarıyla organizasyonda sahaya çıkacak.