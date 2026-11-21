Beşiktaş, Süper Lig'de yarın 51. kez karşılaşacağı Konyaspor'u 50 maçın 29'unda yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor yarın 51. kez karşılaşacak. Geride kalan 50 lig maçında Beşiktaş 29 kez galip gelirken Konyaspor 7 kez kazandı; 14 maç berabere bitti ve Beşiktaş 96-45'lik gol üstünlüğüne sahip.
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 51. kez karşı karşıya gelecek.
Ligdeki 50 maçın 29'unu siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı.
Taraflar, 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı.
Beşiktaş, söz konusu maçlarda 96 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor, 45 gol kaydetti.
Beşiktaş, üstünlüğünü Konya'ya da taşıdı
Siyah-beyazlı takım, Konyaspor'a konuk olduğu 25 lig maçında 10 galibiyet aldı.
Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.
Beşiktaş, deplasmanda rakip ağları 37 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.
Beşiktaş'tan 7 gollü galibiyet
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.
Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.
Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.
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