Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Beşiktaş Fuzul, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 83-79 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım organizasyonda 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 5. yenilgisini yaşadı.

7. DAKİKADA 14 SAYI FARK

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Beşiktaş Fuzul, Gabriel ve Wilbekin'in kazandırdığı sayılarla 7. dakikada 14 farklı üstünlük yakaladı: 16-2. Çabuk toparlanan Real Madrid, hücumda üretkenliğini kaybeden siyah-beyazlı takım karşısında üst üste bulduğu basketlerle farkı 3'e kadar indirdi. Beşiktaş, ilk periyodu 18-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında dış atışlardan üst üste 3 isabet sağlayan siyah-beyazlılar, 12. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 27-17. Kalan bölümde de skor üretmeye devam eden ve bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydeden Beşiktaş Fuzul, soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk 6 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Karşılıklı basketlere sahne olan son 4 dakikada dış atışlardan kritik basketler bularak üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, son bölüme 64-54 önde girdi.

SON ÇEYREKTE NEFESLER TUTULDU

Dördüncü ve son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Real Madrid, Smith'in dış atışıyla 37. dakikanın başlarında farkı 4'e düşürdü: 71-67. Eflatun-beyazlılara Jeffries'in kritik basketleriyle yanıt veren Beşiktaş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.

MAÇIN KÜNYESİ

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Borys Ryzhyk, Marcin Kowalski, Franko Gracin

Beşiktaş Fuzul: Dotson 4, Jeffries 20, Walker 15, DeJulius 5, Morgan 5, Metecan Birsen 4, Wilbekin 15, Omoruyi, Brown, Gabriel 11, Zizic 4

Real Madrid: Smith 16, Luwawu-Cabarrot 8, Pradilla 2, Abalde 7, Okeke 1, Procida, Maledon 22, Tavares 5, Feliz 13, Jones 5, Sarr

1. Periyot: 18-15, Devre: 45-37, 3. Periyot: 64-54

5 faulle çıkanlar: 31.14 Metecan Birsen, 39.41 Gabriel (Beşiktaş Fuzul)