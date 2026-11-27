Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde yarın Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler ise 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

Galatasaray, ligde oynadığı 7 maçta 84.1 sayı, 36.5 ribaund ve 22.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Sarı-lacivertliler de çıktığı 7 müsabakada 88.0 sayı, 28.8 ribaund ve 25.2 asist ortalamalarıyla oynadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi Aydın Karaçam, Abdullah Koputan ve İsmail Bayram'dan oluşan hakem üçlüsü yönetecek.