İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı

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51 yıl sonra Suriye topraklarına adım atan İsrail, saldırılarına devam ediyor. Son olarak İsrail'e ait savaş uçakları, Lazkiye ve Tartus'ta çok sayıda askeri noktayı hedef aldı. Saldırıların şiddeti nedeniyle bölgede 3.0 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Saldırının zamanlaması ise dikkat çekti.

16.12.2024 07:09
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Suriye'de muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhaliflerin Şam'a gelmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rusya'nın da Esad sonrası birliklerini geri çekmesinin ardından İsrail, Suriye'nin güneyinden operasyonlarına başladı.

LAZKİYE VE TARTUS'TA ASKERİ NOKTALAR VURULDU

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirmişti. Esad sonrası Suriye'de bugüne kadar yüzlerce noktayı hedef alan İsrail, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı. Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

DEPREM ÖLÇÜLDÜ

Saldırının şiddetiyle bölgedeki sismik sensörlerde 3.0 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Öte yandan Rus askerlerinin bölgeden ayrılmasının ardından yaşanan saldırının zamanlaması ise dikkat çekti.

İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı

RUS GEMİLERİ LİMANDAN AYRILMIŞTI

Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemileri, Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından birer birer limandan ayrılmıştı.

İsrail, Suriye\'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı

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Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmetali Karatay:
    Ekepeli ler üç sene sonra bu colani israil ve abd ajanı çıkarsa bizi kandırdık derseniz sizi kulakrınızdan tutup dere götürücem 214 49 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    Bir yanda namaz bir yanda bomba bu ne şimdi 39 137 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı görevini eksiksiz yapıyor Millet uyuyor 141 29 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    İsrail mutlak kötülüktür, işbirlikçi rejimlere lanet olsun. 141 9 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    planlı projeli Amerika da mimarı bu işin 120 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KAZANAN AKEPE, HERKESIN BÜYÜKELCILIK AÇIP BAYRAGINI ÇEKECEĞİ GAYET OLAĞAN BIR SEYI HERKESTEN ONCE YAPTILAR 42 51 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bu nasıl bir bomba arkadaş. Millete gelince nükleer yapamazsın bunlara gelince her şey serbest 79 4 Yanıtla
  • Ali boz:
    İsrail Orta Doğu yu şekillendiriyor.. 71 12 Yanıtla
  • Mahmut Tuğtağ:
    kimse bu itraile dur diyemiyormu bu ne askeri herşeyi vurup zayıflatıp yok edeceği belli Gazze Filistin ortada 73 9 Yanıtla
  • abdullah bozkır:
    Hersey ortada acik tek , ahmaklar göremiyor. Çünkü yezidin sofrasından yiyorlar.. 72 9 Yanıtla
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