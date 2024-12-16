İsrail, Suriye\'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı

Dünya

Genç adamın kahreden sonu! Her şeyi planlamış

Suriye'de muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Muhaliflerin Şam'a gelmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Rusya'nın da Esad sonrası birliklerini geri çekmesinin ardından İsrail, Suriye'nin güneyinden operasyonlarına başladı.

LAZKİYE VE TARTUS'TA ASKERİ NOKTALAR VURULDU

İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirmişti. Esad sonrası Suriye'de bugüne kadar yüzlerce noktayı hedef alan İsrail, ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Lazkiye ve Tartus'taki, 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerindeki askeri karargahlara ve mühimmat depolarına saldırılar yapıldı. Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne düzenlenen saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

DEPREM ÖLÇÜLDÜ

Saldırının şiddetiyle bölgedeki sismik sensörlerde 3.0 büyüklüğünde deprem ölçüldü. Öte yandan Rus askerlerinin bölgeden ayrılmasının ardından yaşanan saldırının zamanlaması ise dikkat çekti.

RUS GEMİLERİ LİMANDAN AYRILMIŞTI

Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemileri, Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından birer birer limandan ayrılmıştı.