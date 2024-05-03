RTÜK, Şebnem Bursalı'ya 'ıstakoz sohbeti' haberinden ceza verdi - Son Dakika
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RTÜK, Şebnem Bursalı'ya 'ıstakoz sohbeti' haberinden ceza verdi

RTÜK, Şebnem Bursalı\'ya \'ıstakoz sohbeti\' haberinden ceza verdi

RTÜK, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da ıstakoz yediği görüntüleri haberleştiren NOW TV'ye 'özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle ceza verdi. Ayrıca, RTÜK Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil taleplerini yanıtladığı görüntüler nedeniyle de NOW TV'ye ceza uyguladı. TELE1 ise Rıfat Serdaroğlu'nun saray eleştirisi nedeniyle cezalandırıldı.

03.05.2024 15:11
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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üstkurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Monaco'da ıstakoz yediği görüntüleri paylaşan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı hakkında yaptıkları "ıstakoz sohbeti" görüntülerini haberleştiren NOW TV'ye 'özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle ceza verdi.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'daki lüks yat kulübünde yediği ıstakozun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşması tepkiye yol açmıştı. NOW TV de AKP grup toplantısında; AKP Bursa Milletvekili eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile AKP milletvekili Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımına ilişkin yazışmasına dair cep telefonu görüntüsünü haberlerleştirmişti. RTÜK, söz konusu haberle, "özel hayatın gizliliğini ihlal" ettiği gerekçesiyle NOW TV'ye yüzde 2 para cezası verilmesine karar verdi.

TORPİL HABERİNE DE CEZA GELDİ

RTÜK, NOW TV'ye Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın görevde yükselme sınavında torpil taleplerini yanıtladığı cep telefonu görüntülerine ilişkin haberi nedeniyle ayrıca yüzde 2 para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK ayrıca, TELE1'e konuk olan Rıfat Serdaroğlu'nun kimi siyasetçiler için "sarayın kapıkulu" ifadeleri nedeniyle de TELE1'i cezalandırdı. RTÜK, "eleştiri sınırını aşmaktan" TELE1'e yüzde 2 para cezasına verilmesine karar verdi. RTÜK kararları oy çokluğuyla aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK, Şebnem Bursalı'ya 'ıstakoz sohbeti' haberinden ceza verdi - Son Dakika

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