Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor

Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik'in başrollerinde yer aldığı Kopuk dizisi, istenilen başarıyı yakalayamadığı için 5. bölümle final yapacak.

19.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni adıyla NOW'da yayınlanan Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız ve Kadir Çermik'in başrollerinde yer aldığı Kopuk dizisinden kötü haber geldi. İstenilen başarıyı yakalayamayan dizinin 5. bölümle final yapmasına karar verildi.

YENİ DİZİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, MedYapım imzalı dizinin 3. bölüm reytinglerdeki artışın ardından 4. bölümün izlenme sayısına göre final kararı alınıp alınmayacağı konuşuluyordu. Ancak dizinin son gelen reytinglerinden sonra 5. bölüde ekran macerasının bitirilmesine karar verildi. Kopuk'un yerine son anda eylül sezonuna ertelenmesine karar verilmezse MedYapım'ın diğer yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım yayınlanacak.

Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor
Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor

Kaan Yıldırım, Seray Kaya, Kopuk, NOW, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talip Konyali: ZİNA DİZİLERİ NİN MUTLU SONU..ÇOK SEVİNDİM..TÜM FUHUŞ VE ZİNA DİZİLERİ KAPANSIN İNŞALLAH... 37 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi: fox tv eskiden dizilerinin arkasında dururdu. son zamanlarda final yaptırıyorlar. 13 4 Yanıtla
  • Ibo Türkkan: Izlemeyin ozaman dingiller…gidin kendi dünyanizi evinizde ve televizyonsuz yaşayın 5 5

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:23:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kopuk dizisi 5. bölümle final yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement