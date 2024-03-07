Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları başrollerinde olduğu NOW TV'nin yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım'ın çekimlerinde dizi camiasında görülmemiş bir olay yaşandı. Yapım ekibinin 60 bin TL'ye kiraladığı ev, belediye tarafından mühürlendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi'ne 60 bin TL ödeyen MedYapım'ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlendi. Belediye, gerekçe olarak da şahsa ait gecekondunun "plato ruhsatı" olmadığını gösterdi. Film şirketi, daha önce Beykoz Adliyesi ve Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesi'nde de çekim yaptığını gerekçe göstererek mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirtti. Belediye tarafından mühürlenen eve, gerçek sahiplerinin girişi de yasaklandı.
Son Dakika › Magazin › Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi - Son Dakika
Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta dengeler altüst olur. Latif Bey, Celal Ağa'yı zor bir duruma sokar. Ömer'in gördüğü rüya yol gösterir. Sultan, Osman Ağa ile ilgili sırrın ağırlığıyla mücadele ederken baraj kararını vermek zorundadır. Kara Ağaç, huzur bulacak mı yoksa büyük bir yangına mı dönüşecek?
Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne izleyicilerin tepkisi çekti.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
İngiliz komedyen Jimmy Carr, 'Terribly Funny' isimli gösterisiyle İstanbul'da ilk kez sahne aldı. TuzBiber Komedi Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleşen gösteriye yoğun ilgi oldu. Carr, izleyicilerin sorularını da esprili bir dille yanıtladı. Carr, 15 yıldan fazla süredir komedyenlik yapıyor ve 10 kapalı gişe turne gerçekleştirerek 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, Netflix için özel bir program kaydeden ilk İngiliz komedyen olan Carr, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmanın yanı sıra komedi filmlerinde de rol aldı.
Omuriliğinde yaşadığı problem nedeniyle yürüyemez hale gelen Berna Laçin, 9 saat süren zor bir ameliyat oldu. 3 omuruna 6 tane vida takılan Laçin, hasta yatağından yaptığı açıklamada durumunun nadir görüldüğünü ve okulda ders niteliğinde okutulacağını söyledi.
Güzel oyuncu Melis Sezen yeni proje öncesi imaj değiştirerek sarı olan saçlarını koyu renge boyattı. Oyuncunun son hali sevenlerinden tam not aldı.
Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan ve taburcu olması beklenen Settar Tanrığen, dün bir kez daha operasyona alındı. Ameliyat edilen Tanrıöğen'in tedavisi bir süre yoğun bakımda devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)