Benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi - Son Dakika
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Benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halinde olan benzin yüklü tanker, üst geçit köprüsüne ve 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve çevredeki evler tahliye edildi.

27.04.2024 07:11
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evlerde tahliye edildi.

ÜSTGEÇİDE ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine seyir halinde olan benzin yüklü tanker sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç, refüjdeki demir korkuluklara çarparak karşı şeride geçti. 150 metre boyunca duramayan tanker üst geçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca çarpan tankerin çekici kısmı koptu. Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu.

Benzin yüklü tanker devrildi! Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı

BENZİN YOLA SAÇILDI

Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu'nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Benzin yüklü tanker devrildi! Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı

PATLAMA RİSKİNE KARŞI İTFAİYE BÖLGEYİ KÖPÜKLEDİ

Şehir merkezinden trafik akışı sağlanırken itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi.

Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, "Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi. Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.

Benzin yüklü tanker devrildi! Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı
Benzin yüklü tanker devrildi! Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı
Benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi
Kaynak: İHA

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