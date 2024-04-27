Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu

Geniş Video İzle

Real Madrid'in Real Sociedad'ı 1-0 yendiği maçta gol atan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından övgüyle anıldı. Ancelotti, Arda'nın gelecekte takım için çok önemli bir futbolcu olacağını ve gelecek sezon takımda kalacağını belirtti. İtalyan teknik adam, Arda'nın yeteneklerini övdü ve "saf bir yetenek, altın gibi" yorumunda bulundu.

27.04.2024 08:58  Güncelleme: 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün akşam oynanan ve Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak" dedi.

"ARDA BİZİMLE KALACAK"

Carlo Anvcelotti, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"SAF YETENEK"

Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, " Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu. Ayrıca Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 29. dakikada gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, 68 dakika sahada kaldı.

Arda Güler'in istatistikleri şöyle;

  • 68 Dakika
  • 5/10 İkili mücadele kazanma
  • 3/3 Uzun top isabeti
  • 2/3 Dribling denemesi
  • 2 Engellenen şut
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Carlo Ancelotti, Real Sociedad, Real Madrid, Arda Güler, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
01:47 Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi Milletvekilinden bakanlık önünde oturma eylemi
01:16 Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi
16:45 İstanbul ve Tekirdağ’da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon İstanbul ve Tekirdağ'da bebek acil hastalarını özel hastanelere sevk eden şüphelilere operasyon
09:33 Real’in yıldızı, Arda Güler’in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı Real'in yıldızı, Arda Güler'in golünü görünce ne yapacağını şaşırdı
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:21 Yıldız Tilbe’nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu Yıldız Tilbe'nin Diş Tedavisi Paylaşımları Gündem Oldu
07:56 42 ilde uyuşturucu operasyonu 42 ilde uyuşturucu operasyonu
07:49 Hatay’da kuduz alarmı 2 mahalle karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı! 2 mahalle karantinaya alındı
07:34 Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu
07:12 Benzin yüklü tanker kaza yaptı Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi Benzin yüklü tanker kaza yaptı! Patlama riskine karşı yol trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 10:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement