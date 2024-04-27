Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu

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Dün akşam oynanan ve Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak" dedi.

"ARDA BİZİMLE KALACAK"

Carlo Anvcelotti, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"SAF YETENEK"

Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, " Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu. Ayrıca Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 29. dakikada gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, 68 dakika sahada kaldı.

Arda Güler'in istatistikleri şöyle;