Sevan Nişanyan\'dan skandal paylaşım! Öğretmenini öldüren öğrenciyi savunup Atatürk\'e hakaret etti

İstanbul Eyüpsultan'daki bir lisede okul mdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, yazar Sevan Nişanyan skandal bir paylaşımda bulundu. Öğretmenini katleden öğrenciyi savunup Atatürk'e hakaret eden Nişanyan, "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir. Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Eyüpsultan'da Y.K. isimli Irak asıllı öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. Öğrenci nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay Türkiye'nin yüreğini yakarken yazar Sevan Nişanyan'dan skandal bir paylaşım geldi. Öğretmenini vuran öğrenciyi savunan Nişanyan, öldürmenin bir yöntem olabileceğini iddia etti.
Öğretmenlere ve ulu önderimiz Atatürk'e de resmi üzerinden hakaret eden Nişanyan sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları söyledi: "Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.
11 yıllık okul hayatımda belki 60 öğretmen tanıdım. En az yirmisi kompleksli, sadist, cahil, içten pazarlıklı p*ştlardı. Birini dahi imha etmeye cesaretim yetmediği için hep kendimi suçlarım.
Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum."
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