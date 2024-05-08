KDC\'de Bombalı Saldırı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Güney Kivu bölgesinde silahlı gruplar tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının 23 Mart Hareketi (M23) olarak bilinen isyancı grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.