Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ta unutulmaz izler bırakan Anderson Talisca'dan siyah-beyazlı taraftarları üzecek bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldız, "Beşiktaş'ta yaşamıştım ancak Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım" dedi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un kariyerinde büyük etkisi olduğuna vurgu yapan Talisca, bir gün Bahia'ya geri dönmek istediğini söyledi.

08.05.2024 23:20  Güncelleme: 23:26
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Beşiktaş'ta sergilediği performansla unutulmazlar arasına adını yazdıran ve siyah-beyazlı taraftarların geri dönmesi için hayaller kurduğu Anderson Talisca, kariyer planlaması ve siyah-beyazlı takımda geçirdiği döneme dair Brezilya basınından Globo'ya açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Talisca, "Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş'ta yaşamıştım ancak Al Nassr'da Beşiktaş'taki dönemimi geride bıraktım. Ben oraya gittiğimde sadece altı yabancı vardı. Uzun vadede büyüme olacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değildi. Ronaldo'nun gelişiyle her şey değişti. Bugün, dünya liglerine bakarsanız Arap Ligi'nin ilk on arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor

"JESUS, KARİYERİMDE BÜYÜK BİR FARK YARATTI"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Benfica'daki döneminde kendisine büyük katkıda bulunduğunu söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, " Bahia'dayken biraz daha geride oynuyordum, Jesus benim ne kadar iyi bir bitirici olduğumu gördüğünde Benfica'da beni daha önde oynatmaya başladı. Tüm bunlar kariyerimde büyük bir fark yarattı. Aslında gelişimim için bir dönüm noktası oldu" dedi.

Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİM"

Bir gün Bahia'ya geri dönmek istediğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Şu anda Brezilya'ya dönmek hedefim değil, özellikle de kariyerim çok düzenli ve iyi yapılandırılmış olduğu için, on yıldır Brezilya dışındayım. Çok sağlam bir kariyer, çok yüksek bir performans standardını korudum. Ama Bahia'da bitirmek zaten planlanmış bir şey. Her zaman kalbimde olan bir şey, bana kapıları açan Bahia'ydı. Bu sevgiye sahibim. Ama hesap kitap yapmıyorum, dayandığım, dayandığım, iyi oynadığım sürece. Kalitesiz bir şekilde bitirmek istemiyorum." açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Beşiktaşlılar hayalini kuruyordu! Talisca, geri dönmek istiyor - Son Dakika

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