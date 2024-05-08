Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Aralık 2023'te Manisa'da katıldığı bir şehit cenazesinde uğradığı protestoyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özel, kendisini protesto eden gruptaki kişilerin 31 Mart'ta CHP'ye geçen belediyelerde çalıştığını tespit ettiklerini belirterek bu kişilerin talimatlandırıldıklarını öne sürdü.

"ÖLECEĞİMİ BİLSEM O CENAZEYE GİDERİM"

Özel, Habertürk canlı yayınında memleketi Manisa'da uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, daha önce konuyla ilgili istihbarat geldiğini belirterek "Öleceğimi bilsem o cenazeye giderim" karşılığını verdiğini söyledi. Özel, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'da şehit cenazesinde bana 'dışarı' diye bağıranlar oldu. Provokasyon. Bana o cenazeden önce istihbarat gelmişti. Camiye gitmeyin İzmir'e geçin dendi. 'Öleceğimi bilsem o cenazeye giderim' dedim. Gittim bağırış, çağırış. Şimdi ortaya çıkıyor ki, bir siyasi partinin dışarıdan getirttiği insanlar var. Hepsi çıkacak ortaya.

"BİZE GEÇEN BELEDİYELERDE ÇALIŞTIĞINI TESPİT ETTİK"

O zaman provokatif eylemler yapanların şu anda bize geçen belediyelerde çalıştığını tespit ettik. Bize geçen belediyelerde görev yapan kişilerin talimatlandırıldığı ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde bunu detaylarıyla Türkiye konuşacak ki bir daha kimse böyle şeylere kalkışmasın.

Aynı bölgede bir kez daha şehit verdik, önümüze bir daha kâğıt geldi. Yine 'imzalamam' dedi. Başka muhalefet partileri de imzaladı. Geçtiğimiz hafta bizimle ilgili Fransa'da soykırım iddiası. Yine kağıt çıkarmaya kalktılar. 'Niye kağıt çıkarıyorsunuz? Fransa haksız' dedim. Meclis uygun bir metni okuyun, oya sunun, karar olarak yayınlayalım, Resmi Gazete'de yayınlanıyor, ilgili ülkenin önüne gidiyor. Meclis kararıyla Fransa'yı kınadık."