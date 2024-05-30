Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı\'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı

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Kırgın Çiçekler dizindeki "Kemal'im yapmaz" repliğiyle tanınan Cansu Fırıncı, kendisine gelen sorularından ardından kendisine neden Cansu adının verildiğini anlattı. Oyuncunun hikayesi herkesi duygulandırdı.

"BABAM, ANNEM BANA HAMİLEYKEN ÖLMÜŞ"

Babası öldükten sonra kendisine Cansu adının verildiğini söyleyen oyuncu, hikayesini şöyle anlattı: "Annem, babamla kaçarak evlenmiş. Nikah masasına oturduklarında takvimler 15 Mart 1981'i gösteriyormuş. 3 ay sonra annem bana hamile kalmış. 1981 Ağustos'unda babam, arkadaşlarıyla birlikte Bartın ırmağına balık tutmaya gitmiş. Belki de annemin canı balık çekmiştir kim bilir... Kör talih mi denir, kaderin kötü bir cilvesi mi demeli... Babam, balık tutmak için geldiği ırmakta can vermiş. Halam da 'Suda bir can gitti, yakında yerine bir can doğacak o yüzden bu çocuğun ismi Cansu olsun' demiş. Babam bu ırmakta can verdiğinde tarih 16 Ağustos 1981'miş. Ben 16 Mart 1982'de dünyaya gelmişim. Yani annem ve babamın evlendikleri 15 Mart tarihinden bir sonra. İşte ismimin hikayesi... Arkamdaki ırmakta bir can gitti, yerine bir can geldi ve işte ben Cansu oldum. Su gibi aziz olun."

Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan Cansu Fırıncı, Mehmetçik Kut'ül Amare, Hizmetçiler, Yalı Çapkını ve Arka Sokaklar gibi dizilerde rol aldı.