Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi - Son Dakika
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Politika

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

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İzmir Adliyesi'nde bulunan dinlenme odasındaki duvara silahlar dizdiği ortaya çıkan İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un görevine son verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tabur hakkında inceleme başlatıldığını ve yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu. Tabur'un makam odasının arkasındaki dinlenme odasında çekilen fotoğrafta metal panoya 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek asılı olduğu görüldü. CHP lideri Özel o kare için "Başkaldırı" ifadesini kullandı.

30.05.2024 12:52
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İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Tabur'un, İzmir Adliyesi'nde bulunan dinlenme odasındaki duvara silahlar dizdiği, Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı ve yardımcılarıyla poz verdiği ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Oktay Tabur hakkında inceleme başlatıldığını ve yetkisinin sonlandırıldığını duyurdu.

POZ VERENLER ARASINDA HSK YETKİLİLERİ DE ÇIKTI

Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası'na bakan İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un makam odasının arkasındaki dinlenme odasında çekilen fotoğrafta metal panoya 13 tabanca ve 7 uzun namlulu tüfek asılı olduğu görülürken BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Oktay Tabur ile poz verenler ise; Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin Işık ve Murat Gülaç olarak kayıtlara geçti.

BAKAN TUNÇ'TAN "YETKİSİ SONLANDIRILDI" AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada yaptı. Bakan Tunç, "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır." ifadelerini kullanarak Oktay Tabur'un görevine son verildiğini ifade etti.

ÖZEL'DEN DUVARA CEPHANELİK DİZEN HAKİME TEPKİ

İzmir Adliyesi'nde hakim olan Oktay Tabur'un, lüks marka araç kullanması ve adliyenin dinlenme odasında silahlarını sergilemesine tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel ise, "Türkiye'de kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimiz, hapisten kimin çıkacağına dünyanın öbür liderleri karar veriyor. Bu kararların altına imza atanlar hepimiz adına karar veriyor gibi yapıyorlar, ama aslında talimatları yerine getiriyorlar. O talimatları yerine getirirken görünün o ki sadece aldıkları maaşla yetinmiyorlar. Altındaki Türkiye'de satılan en pahalı araba, ki sorulan soruya borsada kazandım demiş, o araba Türkiye'de satılan en pahalı arabadır ve bir hakimin altında." ifadelerini kullandı.

"BU BİR BAŞKALDIRI MESELESİDİR"

CHP lideri Özel ise, "Duvardaki silahlar ise devlete güveni tesis etmesi gerekenlerin kendisini devlet adına, hepimiz adına silah taşıması gereken, onlar silah taşıyınca bizim taşımamamız gereken kolluk kuvvetlerinin zimmetli silahlarının 15 katını duvarda sergilemektedir. Uzun namlulu silahlar dahil. Bunlar birilerinden aldıkları talimatı yerine getirerek, birileri adına orantısız, kanunsuz ve anayasa dışı güç kullanarak, altlarında pahalı arabaları, arkalarında uzun namlulu silahlarıyla hepimize meydan okuyorlar. Bu görüntü demokrasi meselesi değildir; bu bir başkaldırı meselesidir. Orada başkaldıranlardan, onun başını kaldıranlardan cesaret alan kifayetsiz muhteristir." sözleriyle o fotoğraf karesine tepki göstermişti.

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur\'un görevine son verildi

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Son Dakika Politika Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ercan Güneş: Gta 5 silah dükkani gibi maşallah 18 0 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: siz hakim yargı bunu yaparsa vatandaş neler yapar!!!! 16 0 Yanıtla
  • İshak Klein: Hakim olmuş ama adam olamamış!.. Arabada on numara adaletsizlik sembolü!..,İnanılır gibi değil 12 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Aşırı PUBG oynamış bu.. 10 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic: Terör örgütünün örgüt evi gibi 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: ÇOK İSABETLİ KARAR. DEMEK NE KADAR EĞİTİM ALIRSAN AL BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR. 3 0 Yanıtla

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