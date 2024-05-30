Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Yaşam

Umudun Kıyısında, Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi, Yüksek Sosyete ile Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol alan ve 2 yıl önce kansere yakalanan Gülşah Çomoğlu, dün hayatını kaybetti. Oyuncu bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çomoğlu için Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çomoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Acılı eş, kardeş ve anne cenaze namazında hüngür hüngür ağlarken yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Evlat acısıyla yıkılan anne, kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Çomoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kuzeni İlayda Alişan da cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Çomoğlu, Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pera adını verdiği bir kız çocuğu olan Çomoğlu'nun ölüm haberini de dün eşi Gökhan Ünal verdi. Eşinin vefatıyla kahrolan Ünal, "Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımın annesini maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 30 Mayıs 1986'da Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümünden mezun olan Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp, Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. Unutma Beni adlı dizide Asuman karakterini canlandıran oyuncu, Kasaba Doktoru'nda ise Bahar rolündeydi.