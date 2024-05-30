CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin

Geniş Video İzle

CHP lideri Özgür Özel, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Özel, "2023'te burada detaylarını tartışmanın gereğinin kalmadığı kolektif bir başarısızlıkla, hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik'' ifadelerini kullandı.

30.05.2024 13:34  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmasının aklının ucundan geçmediğini belirten CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O dönem 'İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Ben boşuna sırtımdan hançerlendim demiyorum" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Özgür Özel, sessizliğini bozdu.

"HİÇ KİMSENİN MASUM OLMADIĞI BİR SÜREÇ"

21'inci Yüzyılda Yeni Sosyal Demokrat Belediyecilik Paneli'nde konuşan Özel, "Vefasızlık etmedik. Bizden bekleneni yaparak ilerlenmesi gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik. 2023'te artık detaylarını tartışmanın gerekmediği, kolektif bir başarısızlıkla, hiç kimsenin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik" şeklinde ifadeler kullandı.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Sokak hayvanları düzenlemesinde yer alacağı belirtilen uyutma seçeneğine tepkisini sürdüren CHP lideri, "Ölüm son çare değildir. Ölümün vadesini öne çekmek fanilerin işi değildir. Birilerinin kararıyla bu topraklarda milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz" diye konuştu.

SEMİH YALÇIN'A SİNAN ATEŞ TEPKİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin CHP'ye yönelik "Partimizle ilgisi yok. Elinizde belge varsa mahkemelere gidin" demişti. Özel, Yalçın'a Olcay Kılavuz'un danışmanlık görevinden alınmasını hatırlatarak "O partideki konuyla ilişkili kim varsa hesap vermelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Ben boşuna sırtımdan hançerlendim demiyorum. Bunu vatandaşın takdirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."

CHP lideri Özel\'den Kılıçdaroğlu\'na: Masum değilsin

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Masum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Can: Çekil köşene artık. Şurda kaç sene ömrün var. Geri kalan hayatının tadını çıkar. Hala popüler olma peşinde. Bu ülke senin yüzünden kaç sene geriye gitti. Artık seni görmeye tahammülümüz yok 6 0 Yanıtla

14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement