İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardı - Son Dakika
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İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardı

İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD\'yi uyardı

İsrailli üst düzey yetkililer, ABD'nin İsrail'e yapılacak silah sevkiyatını durdurma kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardı. İsrail yönetimi, Biden yönetiminin kararından dolayı derin hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi. Ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti. ABD Savunma Bakanı Austin, sevkiyatın durdurulduğunu doğruladı ve İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini belirtti. Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen kapsamlı bir kara saldırısına karşı çıkıyor.

08.05.2024 20:51
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İsrailli üst düzey yetkililerin, Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardığı belirtildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurması Tel Aviv yönetiminde endişeye neden oldu.

Konuya vakıf iki kaynağa göre, İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi.

Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı.

Kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.

ABD Savunma Bakanı Austin sevkiyatın durdurulduğunu doğruladı

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

Biden yönetimi kapsamlı Refah saldırısına karşı

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.

Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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