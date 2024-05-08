CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine dair yeni bir detay paylaştı. Erdoğan'a bir dosya sunduğunu söyleyen Özel, "Ben sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Filistin için sol ve sosyalist partilere yazdığım mektuplar, SPD konuşmam, Türkçeleri sayın Cumhurbaşkanına verdiğim dosyalarda var." ifadelerini kullandı.

08.05.2024 23:30  Güncelleme: 23:40
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Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni detaylar paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'a bir dosya sunduğunu belirtti. Özel, "Ben sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Filistin için sol ve sosyalist partilere yazdığım mektuplar, SPD konuşmam, Türkçeleri sayın Cumhurbaşkanına verdiğim dosyalarda var." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden bahseden Özel, yeni detayları paylaştı.

CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum

ÖZEL: ERDOĞAN'A BİR DOSYA SUNDUM

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir dosya sunduğunu belirten Özel şunları söyledi: "Ben geçmişte de partinin yetkililerinden bir tanesi olduğum için özeleştiri olarak da kabul edebilirsiniz. Benim devlet geleneği dediğim şekle yönelik değil. Ben sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Filistin için sol ve sosyalist partilere yazdığım mektuplar, SPD konuşmam, Türkçeleri sayın Cumhurbaşkanına verdiğim dosyalarda var.

CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum

"MÜŞTEREKLERDE BİRLEŞİYOR OLMAMIZ LAZIM"

Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri'nden brifing almam lazım. O ülkeyle ilgili işbirliğimiz ne noktada, sorunlar neler? Benden ne beklersiniz? Üzerinde mutabık olmadığım konu varsa o zaman söylerim. Müştereklerde birleşiyor olmamız lazım. Kıbrıs meselesinde son geldiğimiz noktayı bilemeyiz. Bana Bakan, yardımcılarımıza bakan yardımcıları bunu yapması lazım. Dönüşte de bizim bilgi vermemiz lazım. Almanya'da SPD üyesi Başbakan. Siyaseten Erdoğan'la taban tabana zıt, bizim siyasi akrabamız.

CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum

"ONA İLETTİĞİM MESAJ VE ALDIĞIM CEVABIN ÖNEMİ VAR"

Ona ilettiğim mesaj ve aldığım cevabın önemi var. 'Bir an önce yapalım' diyorum. Sayın Cumhurbaşkanına bunları söyledim. Benim söylediklerimi söylemek kolay, onun cevaplarını söylemek nezaket dışı. Kendisi cevap verdiği için söyleyebilirim. "Milli Savunma, Dışişleri Başkanlarımız sayın genel başkan ihtiyaç duyduğunda bilgi versinler, bu temaslar sağlansın" dedi.

Bu önemli adımdı. Bundan sonra İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum. Ben İngiliz İşçi Partisi ile en yakın siyasi akrabayım. Ama gitmeden önce ilişkilerde ne yapıldı, F-35 konusunda herşeyi bilmemiz ve ortak menfaatleri birlikte savunmamız lazım."

CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan\'la görüşmemde kendisine dosya sundum

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Filistin, İnceler, Libya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özel ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemde kendisine dosya sundum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Gündoğan: Tek derdimiz Filistin. Dosya sunman güzel olmuş. 0 0 Yanıtla

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