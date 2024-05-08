Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş - Son Dakika
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Politika

Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenaze töreninde, akrabasının kelepçesinin çözülmesi için CHP lideri Özgür Özel'in devreye girdiğini belirterek, ''O benim kahramanım.'' demişti. Katıldığı canlı yayında olayla ilgili konuşan Özgür Özel, ''Babasını mezara elleri bağlı olduğu için gömemeyecekti. Aradığım kişi o zamanki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Ben de sayın Arınç'a teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

08.05.2024 21:58  Güncelleme: 22:50
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yıllar önce FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili yaşadığı anıyı, ""O benim kahramanım." sözleriyle anlatmıştı. Katıldığı canlı yayında olayla ilgili konuşan Özgür Özel, "Babasını mezara elleri bağlı olduğu için gömemeyecekti. Aradığım kişi o zaman ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Ben de sayın Arınç'a teşekkür ederim." dedi.

Bülent Arıınç, 'O benim kahramanım' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
Bülent Arınç

ARINÇ: O BENİM KAHRAMANIM

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz haftalarda katıldığı televizyon programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili yıllar önce yaşadığı anısını anlatmıştı. Arınç, FETÖ tutuklusu bir akrabasının cenaze töreninde akrabasının kelepçesinin çözülmesini için Özel'in çaba gösterdiğini belirterek, "O benim kahramanım. Özgür Özel benim hukukumu korudu. Ben bunu unutmam." ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Arıınç, 'O benim kahramanım' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP lideri Özgür Özel, Arınç'ın anlattığı olayla ilgili ilk kez konuştu. Habertürk canlı yayınına katılan Özgür Özel, cenaze töreninde telefonla aradığı kişinin o dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL: ARADIĞIM KİŞİ SÜLEYMAN SOYLU'YDU

Özgür Özel şunları söyledi: "O olay aynıyla vaki. Bir tek danışmanım Meriç Bey'e anlatmıştım. Olay öyle oldu. Babasını mezara elleri bağlı olduğu için gömemeyecekti. Aradığım kişi Süleyman Soylu'ydu. Garnizon komutanını aradım, jandarma komutanını ara dedi, ulaşamadım. O gün de yanılmıyorsam Soylu'ydu İçişleri Bakanı. Aradım Bakanı. Anlattım durumu. Böyle bir şey olmaz, ovanın ortasındayız.

Bülent Arıınç, 'O benim kahramanım' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
Süleyman Soylu

"O GÜN BÜLENT ARINÇ'IN GÜVENDİĞİ AK PARTİLİLER KAÇIYORDU"

Etrafta 30 jandarma, ellerinde tüfek. Nereye kaçacak? Bırakın duasını yapsın, babasını gömsün diye. İzin de verdiler. Ben de sayın Arınç'a teşekkür ederim. Oradaki kişi Bülent Arınç değil başka birisi de olsa aynı şekilde davranırız. İnsanlık başka bir şey siyaset başka şey. O gün Bülent Arınç'ın güvendikleri AK Partililer kaçıyordu. Kişi FETÖ ile suçlanıyordu, sonradan da aklandı.

"BEN İNSANİ GÖREVİMİ YAPTIM"

Ama Arınç'la akrabalığı yüzünden bir şeyler yürüdü. Ben insani görevimi yaptım. Ben FETÖ'cüyle suçlananların cenazesine gitmekle FETÖ'cü ilan edilmeyecek biriyim. Orada olursam FETÖ'cü anlaşılır mıyım demek bir özgüvensizlik. Özgüvenin yoksa siyaseti bırakacaksın."

Bülent Arıınç, \'\'O benim kahramanım\'\' demişti! Özgür Özel\'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu\'ymuş

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Son Dakika Politika Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in cenazede telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş - Son Dakika

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