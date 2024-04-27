Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu

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Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, ilk bebeğini kucağına aldı. Oyuncu kızına Asya adını verdi.

27.04.2024 07:33  Güncelleme: 07:37
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Gonca Vuslateri, mart ayında uzun süredir sır gibi sakladığı sevgilisi Levent ile nikah masasına oturdu. Bebek heyecanı yaşayan çift, dün kızlarına kavuştu.

İstanbul'daki özel bir hastanede sezaryen doğum yapan Gonca Vuslateri, kızına Asya adını verdi. Vuslateri'nin hastanede ziyaret eden oyuncu Başak Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Asya bebek hoş geldin… Ne çok bekledik seni" ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

Mart ayında Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Levent Bey ile nikah masasına oturan Gonca Vuslateri, yaşadığı duyguları şöyle anlatmıştı: "Evet. Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu. En çok kadınların, sakın karıştırılmasın 'kadınların' linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu."

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu

"KARNIM BURNUMDA HALİMLE BUNU DA HALLETTİK"

"Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik. Parti is over yani. Sessizce dağılabiliriz. Başka gündemlerde görüşmek üzere. Ve benim biricik Monem, sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da. Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor. Hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda. Kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım. Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. 'Aşk diye bir şey yok' sesi. Kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek hepsi.

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu

"İYİ Kİ DENK GELDİK VE BAŞIM LEVENT'İN OMZUNA DÜŞTÜ"

Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl. İyi ki o akşam buluşup dertleştik Derya Şensoy, Celal Can Algül. İyi ki yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar. İyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent'in omuzuna düştü. Darısı sevenlerin başına. Diyeyim bari. O zaman dans."

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu - Son Dakika

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