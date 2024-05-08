Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi.
Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti.
F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.
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