Ameliyat olalı daha 1 ay bile olmamıştı! Oosterwolde, takımla çalışmalara başladı

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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve menisküsünden 25 gün önce ameliyat olan Jayden Oosterwolde'den sevindiren haber geldi.

ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI

1 ay dolmadan geri dönen Jayden Oosterwolde, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Oosterwolde'nin Kayserispor'a karşı kadroda olma ihtimalinin bulunduğu, teknik heyet ve sağlık ekibinin futbolcunun durumunu değerlendirip son kararı vereceği öğrenildi.

41 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32'si ilk 11 olnak üzere 41 resmi maça çıkan 23 yaşındaki savunmacı, bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.