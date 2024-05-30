Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı

Geniş Video İzle

Sıfır araçların kusurlu çıkması son günlerde sık sık yaşanıyor. Bayiden satın aldığı sıfır aracı 7 ay sonra satmak isteyen Mustafa Ümit Yıldız da jipin boyalı çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Firmanın değer kaybına karşılık olarak teklif ettiği 35 bin lirayı kabul etmeyen Yıldız, konunun yargıya intikal ettiğini söyledi.

30.05.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 1 milyon 670 bin lira karşılığında Mersin'de bir bayiden sıfır kilometre Peugeot marka jip alan Mustafa Ümit Yıldız, aracını satarken sol ön çamurluğun boyalı olduğunu öğrendi. Firma tarafından yapılan değer kaybı teklifini kabul etmeyen Yıldız, olayı yargıya taşıdı.

FİRMA 35 LİRA TEKLİF ETTİ

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Mustafa Ümit Yıldız, geçen sene ağustos ayında Mersin'de bir bayiden 1 milyon 670 bin lira karşılığında 01 ARM 696 plakalı Peugeot marka sıfır kilometre jip satın aldı. Aracını mart ayında satmak için ilana koyan Yıldız, bir alıcıyla anlaştı ve ekspertize gitti. Yapılan incelemede aracın sol ön çamurluğunun boyalı olduğunun tespit edilmesi üzerine alıcı aracı almaktan vazgeçti. Aldığı bayiye başvuran Yıldız, yapılan kontrollerde "Sizin aracınız fabrikada boyanmış. Bu da değer kaybına yol açıyor ve 35 bin lira size ödeme yapalım" cevabını aldı. Bunu kabul etmeyip aracının sıfırıyla değiştirilmesini talep eden Mustafa Ümit Yıldız, teklifinin kabul edilmemesi üzerine avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

"SÜREÇ YARGIYA İNTİKAL ETTİ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mustafa Ümit Yıldız, "Aracımı satmaya karar verdiğinde eksperde bana aracın boyalı olduğu söylendi. Firmaya başvurdum ve inceleme yapılınca bana aracın fabrikada boyandığını söylediler. Değer kaybını ödeyebileceklerini belirttiler ama ben de onlara ayıplı mal sattıklarını söyledim. Şu anda süreç yargıya intikal etti. Ben aracımın sıfırıyla değiştirilmesini talep ediyorum" dedi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETTİM"

Güvenilir bir markadan böyle bir araç almasına rağmen mağdur olduğunu dile getiren Yıldız, "Güvenerek araç alamayacaksak artık ne yapalım. Çok şaşırdım. Şu anda kendilerinde bütün bilgiler var. Fabrikada araç işlem görmüş. Satarken bir de ben aracı boyasız, hatasız diye ilana koydum. Gelen adama karşı da yalancı durumuna düştüm. Kötü hissettim kendimi" ifadelerini kullandı.

"TRAJİK BİR DURUM"

Aracına ödenmesi teklif edilen 35 bin lira değer kaybının gerçek rakamı yansıtmadığını da söyleyen Yıldız, "Aracı satmaya kalktığımda çok daha fazla fiyatı düşüyor. Kendi markaları bile aracı almıyor, bu araç boyalı diyorlar. Trajik bir durum" diye konuştu.

Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
Kaynak: İHA

Peugeot, Mersin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:26:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement