Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Sağlık

Bir dönem yüzde 15-16\'larda olan parti, yüzde 3\'e kadar düştü

Küresel krizin son bulmanın aksine günden güne artarak devam etmesi büyük şirketleri de iflasın eşiğine sürüklüyor. Son dönemde artan iflas ve konkordato ilan eden şirketlerin sayısı artarken Akhisar'da faaliyet gösteren Özel Doğuş Hastanesi de konkordato başvurusunda bulundu. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz 2024 tarihi için duruşma tarihi belirlendi.

KONKORDATO SÜRECİ

Akhisar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Özel Doğuş Hastanesi), Mersis No: 0025002877400016 ve Akhisar Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 6456 ile şirketi konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam etmesine imkan sağlayacak bir karar verecek. İtiraz eden alacaklılar, itirazlarını duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkemeye bildirmek zorundadır.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını ödeyebilecekleri şekilde alacaklılarıyla aralarında yaptıkları anlaşmaya denir.