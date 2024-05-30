Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Geniş Video İzle

Günden güne artan ekonomik krizler dev şirketleri de derinden etkiliyor. İflasın eşiğine gelen ve konkordato ilan eden şirketler günden güne artarken Akhisar'da faaliyet gösteren Özel Doğuş Hastanesi de borçlarını yapılandırmak ve faaliyetlerine devam etmek için konkordato başvurusunda bulundu.

30.05.2024 09:20  Güncelleme: 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel krizin son bulmanın aksine günden güne artarak devam etmesi büyük şirketleri de iflasın eşiğine sürüklüyor. Son dönemde artan iflas ve konkordato ilan eden şirketlerin sayısı artarken Akhisar'da faaliyet gösteren Özel Doğuş Hastanesi de konkordato başvurusunda bulundu. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz 2024 tarihi için duruşma tarihi belirlendi.

KONKORDATO SÜRECİ

Akhisar Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Özel Doğuş Hastanesi), Mersis No: 0025002877400016 ve Akhisar Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 6456 ile şirketi konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam etmesine imkan sağlayacak bir karar verecek. İtiraz eden alacaklılar, itirazlarını duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkemeye bildirmek zorundadır.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını ödeyebilecekleri şekilde alacaklılarıyla aralarında yaptıkları anlaşmaya denir.

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Akhisar, Ekonomi, Manisa, Doğuş, Sağlık, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Güngör: evirip cevirip kuresel kriz lafina cevirme yok mu..Dunya da ozel hastanelerin yuzde doksani sekseni 50 si batti da bizimki de batti gibi bi algi.. ya ulkenin ekomonisi diye bi sey kalmamisken kelime oyunlari. 19 5 Yanıtla
  • Yakup Çakmak: Yavaş yavaş taraflı haberler hazırlanıyor gibi hissediyorum. 4 1 Yanıtla

09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:39 Meksika’da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement