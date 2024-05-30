Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız - Son Dakika
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Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Mahmut Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına sert çıkıştı. Uslu, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız" dedi.

30.05.2024 09:18
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Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dün akşam Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerle bir araya gelinen toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu.

"GELECEK SENE YALATACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Uslu, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Florya'daki şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarın yaptığı küfürlü tezahürata eşlik ettiği sosyal medyaya yansımıştı.

Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu\'dan Okan Buruk\'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Aziz Yıldırım, Galatasaray, Mahmut Uslu, Fenerbahçe, Okan Buruk, Ali Koç, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser: gese kayde alınacak bir kulüp değildir bosver başkan 21 35 Yanıtla
    Hakan Korkmaz: çokmu acıttı gese :))) 22 9 Adem Uçuk: Nerede kaldın ferhat eser. Buralar sensiz çekilmiyor 5 3
  • Talat Yelbuz: Ne oldu mahmut sen kimsin senin başkanın ali koç un videolarına bak sen 20 13 Yanıtla
    Seyhan Aktaş: mahmut işte 10 4
  • HÜSEYİN DALCI: Süper lig devi nasıl oluyor yahu ? kupan mı çok, şampiyonluğun mu çok , Avrupa da daha mı başarılısın, taraftarın mı çok.Olsa olsa medyanın devi olabilirsin.Daha nice 10 yıllara...... 13 3 Yanıtla
  • Adem Uçuk: 5. Yıldız yükleniyor Mahmut 9 2 Yanıtla
  • Üzeyir GÜNEŞ: Adam küfürde isim belirtmemiş ortaya söylemiş, yani tüm Galatasaray düşmanlarına söylemiş yarası olan gocunur. 6 2 Yanıtla
  • Burak Şan: :) ?? 2 3 Yanıtla

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