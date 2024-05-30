Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu\'dan Okan Buruk\'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız

Spor

Bir dönem yüzde 15-16\'larda olan parti, yüzde 3\'e kadar düştü

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dün akşam Ankara'da genel kurul üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerle bir araya gelinen toplantıda Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan eski yönetici Mahmut Uslu da açıklamalarda bulundu.

"GELECEK SENE YALATACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Uslu, "Rakibin mevcut antrenörüne o küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız. Galatasaray'ın bu çıkışını indireceğiz. 3 sene de şampiyonluk için geliyoruz. Yeter ki seçilelim. Aziz Yıldırım hepimizin lideri, Ali Koç'un da lideriydi. Ama o yanlış yollara girdi" dedi.