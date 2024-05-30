G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt - Son Dakika
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G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt

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Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte konuştu. O sırada taraftarların Galatasaray'a yaptığı küfürlü tezahüratlara tepki gösteren Koç, "Hepsine katılıyorum ama Ali Sami Yen'in orada olması çok büyük saygısızlık" dedi. Koç'un o sözleri büyük beğeni aldı.

30.05.2024 10:02  Güncelleme: 10:09
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç, seçim çalışmalarına yönelik düzenlediği yemekte önemli açıklamalarda bulundu.

"HOCAMIZIN KİM OLDUĞU CUMA GÜNÜ SEÇİME GİRERKEN NETLEŞECEK"

Takımın teknik direktörü İsmail Kartal hakkında da konuşan Koç, "İsmail Hoca ile mi devam edeceğiz yoksa yabancı hoca ile mi şunun garantisini verebilirim Cuma günü seçime girerken hocamızın kim olduğunu net bir şekilde bileceksiniz" dedi.

"HEPSİNE KATILIYORUM"

O sırada taraftarların Galatasaray'a yönelik yaptığı küfürlü tezahürata da tepki gösteren Koç, "Hepsine katılıyorum. Ancak, Ali Samiyen'i bunun içine koymanız çok büyük saygısızlık" diyerek tepki gösterdi.

G.Saray\'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç\'tan olay yanıt
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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