Erzurum'da Gece Sokağa Çıktığı İçin Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kız Tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da Gece Sokağa Çıktığı İçin Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kız Tutuklandı

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Erzurum'da gece sokağa çıktığı için kendisini darbeden dayısını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İ.A. adlı genç kız tutuklandı. İ.A.'nın daha önce de çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklandığı belirtildi.

30.05.2024 08:15
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Erzurum'da, gece sokağa çıkmasını istemeyen dayısıyla tartışan ve iddiaya göre kendisini darbeden dayısı Murat T.'yi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İ.A. adlı genç kız tutuklandı. Bıçaklı saldırganın pek çok suçtan arandığı ve yaşından fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.

DIŞARI ÇIKMASINA İTİRAZ EDEN DAYISINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda 16 yaşındaki İ.A. ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen 46 yaşındaki dayısı M.T. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darbetmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

BIÇAKLADIĞI DAYISINI AMBULANSA TAŞIMAYA YARDIM ETTİ

Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANAN KIZIN BABASI DA CEZAEVİNDE ÇIKTI

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.

YAŞINDAN FAZLA SUÇ KAYDI ÇIKTI

16 yaşındaki İ.A.'nın "Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret' suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

Erzurum\'da Gece Sokağa Çıktığı İçin Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kız Tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Gece Sokağa Çıktığı İçin Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kız Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Gece Sokağa Çıktığı İçin Dayısını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kız Tutuklandı - Son Dakika
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