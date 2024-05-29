Fransa, Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti - Son Dakika
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Politika

Fransa, Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti

Fransa, Filistin\'i tanıyabileceğini ifade etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Fransa'nın 'gerekli reformları yapması' halinde Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti. Macron, Abbas'a Fransa'nın Filistinliler ve İsrailliler için 'ortak bir vizyon' ve 'güvenlik garantileri' oluşturma taahhüdünü de iletti.

29.05.2024 22:28
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, Abbas'a gerekli reformların yapılması durumunda Filistin'i tanıma sözü verdi.

FRANSA'DAN FİLİSTİN VE İSRAİL'E ORTAK VİZYON OLUŞTURMA TAAHHÜDÜ

Görüşmeyle ilgili Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un Abbas'a Fransa'nın Filistinliler ve İsrailliler için "ortak bir vizyon" ve "güvenlik garantileri" oluşturma taahhüdünü ifade ettiği belirtildi.

MACRON TANIMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Macron dün yaptığı açıklamada, Filistin'in Fransa tarafından tanınmasının "tabu olmadığını" ve "bir Filistin Devleti'ni tanımaya tamamen hazır olduğunu" söylemişti. Macron, Filistin'in tanınmasının İsrail'in ve bölge devletlerinin dahil olduğu bir sürecin parçası olarak faydalı bir zamanda tanınması gerektiğini düşündüğünü belirtmiş, "Duygusal yaklaşarak bir tanıma yapmayacağım" demişti.

Kaynak: İHA

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