Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi? - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?

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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,3220 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 105,1 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de açıklanacak verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

30.05.2024 10:27
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Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından 32,3220 seviyesinden işlem görüyor. Dün alıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,05 yükselişle 32,2551'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 32,3220'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 34,9020 ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 41,1240 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 105,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Dün, Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporu genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarak, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiğini aktaran analistler, fiyatların ise ılımlı bir hızda arttığını ve fiyat artışının yakın vadede ılımlı hızda devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106 seciyesinin direnç, 105 ve 104 seviyelerinin destek bölgesi olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi? - Son Dakika

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