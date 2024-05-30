Meksika\'da belediye başkanı adayı, kameralar önünde suikasta uğradı

Dünya

Bir dönem yüzde 15-16\'larda olan parti, yüzde 3\'e kadar düştü

Meksika, pazar günü ülke çapında düzenlenecek seçimler öncesinde kampanyanın son gününü gerçekleştirdi. Çarşamba günü geç saatlerde, şiddet olaylarının yaşandığı Guerrero eyaletindeki bir belediye başkanı adayı Coyuca de Benitez kasabasında vurularak öldürüldü. Vali Evelyn Salgado, ölen adayın Alfredo Cabrera olduğunu duyurdu.

BAŞKAN ADAYINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Anbean kayda geçen cinayet anında bir kişinin Alfredo Cabrera'ya yaklaşıp birkaç el ateş ettiği görüldü. Silah sesleri üzerine olay yerinde bulunanlar korku ve paniğe kapılarak çığlık çığlığa kaçışmaya başladı. Başından vurulan başkan adayı olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan ise öldürüldü. Guerrero Valisi Evelyn Salgado, Muhalefet koalisyonu adayı Cabrera'nın, Coyuca de Benitez kasabasında "Korkakça" öldürülmesini kınadı.

"EYLÜL AYINDAN BU YANA EN AZ 22 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Hükümet salı günü yaptığı açıklamada, geçen Eylül ayından bu yana yerel makamlara aday olan en az 22 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Bazı sivil toplum kuruluşları, yaklaşık 30 yerel siyasetçinin öldürüldüğünü söyledi.

MUHALEFET YAŞANANLARDAN HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Muhalefet koalisyonu partilerinden PRI, hükümeti "Adayların güvenliğini garanti altına almak için en ufak bir çaba bile göstermemekle" suçladı.

SEÇİMLER İÇİN 27 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Meksikalıların yeni bir başkan, kongre üyeleri, birkaç eyalet valisi ve çok sayıda yerel yetkili için oy kullanacağı pazar günü güvenliği güçlendirmek için yaklaşık 27 bin asker ve Ulusal Muhafız üyesi görevlendirilecek.