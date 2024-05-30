Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor

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Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zaferle birlikte, son 3 sezonda Avrupa kupalarında Fenerbahçe'yi eleyen takımların turnuva sonunda kupayı kaldırması dikkat çekti.

30.05.2024 10:42
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Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe'yi çeyrek finalde penaltılar sonucu eleyen Yunan takımının kupayı kazanmasından sonra akıllara inanması zor bir istatistik geldi.

3 YILDIR AYNI SENARYO

Avrupa kupalarında son 3 sezondur Fenerbahçe'yi eleyen takımlar turnuva sonunda kupayı kaldırmayı başardı. Bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Olympiakos'a penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti.

2022/2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen kupaya devam etmiş; temsilcimizi son 16 turunda elemişti. Yine 2021/2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Rangers'ı yenen Eintracht Frankfurt 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanmıştı. Alman temsilcisi o sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz gruptan çıkamamıştı.

Fenerbahçe\'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Adem Uçuk: Taraftarın psikolojisini bozacak tüm elementler bir araya geliyor. Akış FB ye karşı. 12 1 Yanıtla
    Turan Alan: Dogrular nezaman yanlış oldu ama dogru karagümrük macı fenerbahce icin daha önemliydi ismail öyle demişdi 1 0
  • EMRE ÇELİK: Demeki hepsi fenerden iyi takımlar bizde zamanında borusyadortmunu eklemişti o sene aynı yorumu almanlar yapmıştı 4 7 Yanıtla
    Muhammed Avcı: borusyadortmun.exe 3 0
  • Bilişim Hurda: ismail Kartal ı tebrik etmek gerek 6 0 Yanıtla
  • soner: Ee elenmek için bahane mi bu şimdi Yoksa elenmez di yani öylemi :) 2 0 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: BÜTÜN EŞLEŞMELERDE KADIKÖYDE RAKİPLERİ EZDİK AMA SONUÇ SIFIR KUPA. BU ŞU ANLAMA GELİYOR, HEDEF VAR İNANÇ YOK.. 0 0 Yanıtla
    Turan Alan: Yatıp kalkıp galatatasarayı düşünmeseler bu seneyi kupasız kapatmazlardı bu kadroyla gercekler bunları konuşsunlar kendileri için birkerede öz eleştiri yapsınlar yok olurmu başkalarını suclamak daha kolay fener tarafdarınıda böyle kandırıp uyutuyorlar 0 0

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