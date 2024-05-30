Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek - Son Dakika
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Dünya

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini ve bu kapsamda Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağış yapacaklarını açıkladı. Cinping, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olma talebinin yerine getirilmesini beklediklerini belirtti.

30.05.2024 08:09  Güncelleme: 08:25
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İsrail'in Gazze saldırılarında 7 ay geride kalırken binlerce masum sivil katledildi. Dünya kamuoyu Gazze halkına destek açıklamaları yaparken bu süreçte pek çok batılı devlet ise Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alarak önemli bir adım attı. Son olarak ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.

ÇİN'DEN "2 DEVLETLİ ÇÖZÜM" ÇAĞRISI

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu. Gündeminde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı. Bölgede iki devletli çözüm çağrısı yapan Şi Cinping, Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASINI DESTEKLİYORUZ"

Şi, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerien getirilmeli" ifadelerini kullanarak bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

ÇİN- ARAP ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAKLAR

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

DESTEK AÇIKLAMASI 3 ÜLKENİN TANIMA KARARININ ARDINDAN GELDİ

İspanya, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz günlerde, Gazze Şeridi ve Batı Şeria da dahil, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu. Atılan bu önemli adımın ardından Çin'in de Filistin'e destek açıklaması yapması dikkatlerden kaçmazken gözler şimdi diğer ülkelerin atacağı adımlarda.

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin\'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Birleşmiş Milletler, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Nevzat: Doğu Türkistanın bağımsızlığı ne olacak peki 8 0 Yanıtla
  • özkan milezoğlu: peki ya doğu Türkistan'daki kardeşlerimize olan zulüm ? Onların bağımsızlığı ne olacak? 4 0 Yanıtla

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