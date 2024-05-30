Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor - Son Dakika
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Politika

Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

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26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı. CHP'nin yüzde 31.5 ile birinci parti çıktığı ankette AK Parti yüzde 30.6 ile ikinci sırada kaldı. Musavat Dervisioğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu İYİ Parti'deki çöküş ise devam ediyor.

30.05.2024 09:10
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31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez seçimlerden ikinci parti olarak çıkması siyaset arenasında taşları yerinden oynattı. Alınan bu sonucun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partide köklü bir değişim yapması beklenirken 26 ili kapsayan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı.

CHP BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA

ASAL Araştırma tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan seçim anketinde CHP yüzde 31.5 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 30.6 ile ikinci sırada kaldı. MHP'nin yüzde 10.1'lik kesimin desteğini aldığı ankette DEM Parti 9.6, Yeniden Refah ise 5.7'lik kesimden destek aldı.

İYİ PARTİ'DE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Meral Akşener'in görevi bırakmasının ardından Musavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduğu İYİ Parti'de ise kan kaybı devam ediyor. Bir dönem yüzde 15'lere kadar yükselen İYİ Parti'nin yapılan son ankette yüzde 3.9'lara kadar düşmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte anketten çıkan sonuç;

  • CHP:%31.5
  • AK Parti:%30.6
  • MHP:%10.1
  • DEM Parti:%9.6
  • Yeniden Refah:%5.7
  • İYİ Parti:%3.9
  • Zafer Partisi:%3.2
  • Türkiye İşçi Partisi:%1.6
  • Diğer:%3.8
Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti\'deki çöküş devam ediyor

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Son Dakika Politika Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • deyvani10 : içiniz el vermiyor ama memleketin 3 üncü partisi demdir. 19 37 Yanıtla
    Bekir Demir: Terör örgütü mensubu veya sempatizanı olan hiçbir şahıs, kurum veya siyasi parti “bizim memleket” kategorisinde yer almaz. Ülkenin menfaati, milletin refahı için çalışan her şahıs ve kurum bizimdir, bizim memleketindir. 13 3 Hidir Akbaba: Hangi memleketin. Senin gibi adamlar ülkede yaşayan adam gibi kürtleri de töhmet altında bırakıyor 5 3 Harun Çelik: Doğru söylüyorsun DEM 3 partidir 0 0
  • Ercan Karatas: Hala seçim haberleri yapıyorlar midem bulanıyor seçimmiş şuymuş buymuş terör örgütüymüş vs vs 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor - Son Dakika
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