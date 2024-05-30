Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti\'deki çöküş devam ediyor

deyvani10 :

içiniz el vermiyor ama memleketin 3 üncü partisi demdir.

19 37 Yanıtla

Bekir Demir: Terör örgütü mensubu veya sempatizanı olan hiçbir şahıs, kurum veya siyasi parti “bizim memleket” kategorisinde yer almaz. Ülkenin menfaati, milletin refahı için çalışan her şahıs ve kurum bizimdir, bizim memleketindir. 13 3

Hidir Akbaba: Hangi memleketin. Senin gibi adamlar ülkede yaşayan adam gibi kürtleri de töhmet altında bırakıyor 5 3