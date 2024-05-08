Gebze\'de bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı

Gebze ilçesinde bir evden 10 kamyon çöp çıkarıldı.
Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.
Kuruldan evin temizlenmesi kararı çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, 2 günde evden 10 kamyon çöp çıkardı.
Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
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