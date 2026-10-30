Uludere'deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uludere'deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı

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Uludere\'deki kaza otobüs kamerasında: Şoför Sabri Yumak öldü, 14 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde dün sabah yolcu otobüsü, karşı yönden gelen bir TIR ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki bir eve çarptı; yaralanan şoför Sabri Yumak kurtarılamadı, 14 kişi Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün araç içi kamerası, TIR dorsesinin otobüsün üzerine kaydığı anı görüntüledi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamera görüntülerinde, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı, otobüsün önce dorseye ardından da eve çarptığı görüldü.

OTOBÜS YOL KENARINDAKİ EVE ÇARPTI

Kaza, dün sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde meydana geldi. 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförü Sabri Yumak kurtarılamadı.

KAZA ANI ARAÇ İÇİ KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeyken, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı ve ardından kazanın gerçekleştiği görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
OtomobilUludereŞırnakGüncelSon Dakika

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