Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor

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Türkiye'yi, 2021 yılında kara para aklamaya ve BM'nin yaptırım listesinde yer alan grupların finansmanına açık olan bankacılık, emlak ve diğer sektörlerini denetlemediği gerekçesiyle gri listeye alan uluslararası suç izleme kuruluşu FATF'dan güzel haber geldi. Ülkenin eylem planını büyük ölçüde tamamladığını belirten FATF, Türkiye'yi haziran ayında gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor.

08.05.2024 19:41  Güncelleme: 19:58
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2021 yılında Türkiye'yi gri listeye alan Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, bu kararından her an geri adım atabilir. Ülkenin eylem planını büyük ölçüde tamamladığını belirten FATF, Türkiye'yi haziran ayında gri listeden çıkarabilir.

FATF, TÜRKİYE'Yİ GRİ LİSTEDEN ÇIKARMAK ÜZERE

Türkiye'de atılan doğru adımlarla ekonomide taşlar yerine oturmaya başladı. 2021 yılının ekim ayında Türkiye'yi kara para aklamaya ve Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde yer alan grupların finansmanına açık olan bankacılık, emlak ve diğer sektörlerini denetlemediği gerekçesiyle gri listeye alan uluslararası suç izleme kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu kararından geri adım atmak üzere.

GÖZLER HAZİRAN AYINDAKİ TOPLANTIDA

Şubat ayında Türkiye'ye ilişkin açıklama yapan FATF, ülkenin eylem planını büyük ölçüde tamamladığını ve yerinde bir değerlendirme yapılması gerektiğine dair bir ilk tespitte bulunduğunu belirtmişti. FATF, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağını 28 Haziran'da gerçekleştireceği genel kurulunda karara bağlayacak.

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor

GRİ LİSTEDEN ÇIKILMASI HALİNDE TL DEĞER KAZANACAK

Karar verilmeden önce Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmaması ile ilgili rapor hazırlamaya başladı. Raporun FATF'in genel kurulunda alacağı kararda etkili olması bekleniyor. FATF, Türk yetkililerle Türkiye'nin gri listede kalmasına neden olan kara para aklama ve yasa dışı finansmanla ilgili gelişmeleri ele aldığı toplantılar gerçekleştirdi. Türkiye'nin haziran ayında gri listeden çıkması halinde, Türk Lirası değer kazanacak, TL varlıkları güçlenecek.

BAKAN ŞİMŞEK: ÇALIŞMALARIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Konu ile ilgili şubat ayı sonunda değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söylemişti: "Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Gri listeden çıkma süreci haziran ayında yapılacak yerinde inceleme ile tamamlanacak. FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır.

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."

GRİ LİSTE

Gri Liste'ye dahil olmak, bir yargı bölgesinin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik politikalarında tespit edilen "stratejik eksiklikleri" ifade ediyor.

GRİ LİSTEDE 20 ÜLKE DAHA VAR

FATF'ın gri listesinde Türkiye dışında 20 ülke daha yer alıyor. IMF araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerinin gerilmesine yol açabileceğini gösteriyor.

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye\'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor

Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Banka, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • AKN OGZ: Sinan ateş davası gibi niceleri var üzerine gidilmeyen nasıl çıkacak gri listeden ülkemiz ne olduğu belirsiz mültecilerle ve uyuşturucu kaçakçıları ile dolmuş çok üzülüyorum bu haline 22 3 Yanıtla
    Mehmet Aytekin: Devlet yarına bırakır yanına bırakmaz 2 0
  • ADEM CUREBAL: Merhaba arkadaşlar cok komikler bunlar yalan haberler 12 6 Yanıtla
  • Ankara null: demekki ekmek 15tl olacak yakinda :((( 2 1 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Gri liste tehlikeli en azından gri den çıkıp muhtemelen MOR listesıne gireriz… 2 0 Yanıtla
  • Cemalettin ali yanik: Şaka haber galiba, ÜLKENİN EKONOMİSİ BİTTİİİİİ SIFIR SIFIR SIFIR 1 1 Yanıtla

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