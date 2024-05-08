İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok - Son Dakika
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İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok

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İsrailli bir yetkili, Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi görmediklerini ifade etti. İsrail'in Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

08.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:37
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İsrailli bir yetkili, Tel Aviv ile Hamas arasında ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi görmediklerini ifade etti.

Katar ve Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takasını içeren bir anlaşma sağlanması için diplomatik çabaları sürüyor. Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail'in Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes konusunda Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde herhangi bir ilerleme belirtisi görmediğini ifade etti. Yetkili, orta düzey müzakerecilerden oluşan heyetin şimdilik Mısır'ın başkenti Kahire'de kalacağını belirtti.

CIA DİREKTÖRÜ BURNS, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İsrail'e gelen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIAI) Direktörü William Burns, devam eden müzakereler kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Netanyahu ile Burns arasında Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleşen görüşmenin sona erdiği aktarılırken, görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre görüşmede, İsrail'in Refah'ın doğusuna kara saldırısı ve Tel Aviv ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin ele alındığı aktarıldı.

İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
Kaynak: İHA

İsrail, Katar, Mısır, Gazze, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok - Son Dakika

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