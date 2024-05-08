Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var - Son Dakika
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Spor

Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var

Tolunay Kafkas\'tan Feghouli\'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, PFDK'nın Sofiane Feghouli'ye verdiği 5 maçlık cezaya sert bir tepki gösterdi. Kafkas, olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçına dikkat çekerek ''Adil olmak çok zor. Daha ileri gitmek istemiyorum. Kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey konuşmuyorum. Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum'' dedi.

08.05.2024 20:21  Güncelleme: 20:27
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzospor'u konuk edecek Fatih Karagümrük'te teknik direktör Tolunay Kafkas, karşılaşma öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR'A ÖNLEM ALDIK"

Tolunay Kafkas, maç değerlendirmesiyle ilgili olarak "Trabzonspor güçlü ve iyi bir takım. Trabzonspor'un da hedefi kupayı kazanmak. Biz de finale çıkmak istiyoruz. Oyunun gelişimi bizim lehimize olabilir eğer maç planımız istediğimiz gibi tutarsa. Bugün ben ümitliyim. Trabzonspor'un bazı opsiyonlarına önlem aldık. Özellikle nasıl pres yapacağımızla ilgili ilk maçta sıkıntılar yaşamıştık. Şimdi biraz daha pres yapabilecek oyuncu sayımız fazla. Umarım bugün o gücümüzü ortaya koyar ve tur atlayan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"BAZI ANLAMA ÖZÜRLÜLER VAR"

Kafkas, Sofiane Feghouli'ye PFDK'nın verdiği 5 maçlık cezanın sorulması üzerine, "Feghouli maçta kırmızı kart gördü. Karar doğru. Ondan somra da hakeme itirazda bulundu. Hiçbir problem yok. 5 maçı verdiler. Benim anlatmaya çalıştığım şu; Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki şeyler doğruysa ben hiçbir şey söylemiyorum. Adaletli olmak çok kolay bir iş, adil olmak çok zor. Daha ileri gitmek istemiyorum. Kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey konuşmuyorum. Bazı anlama özürlüler var, onlara da çok sinirleniyorum. Biz buraya gelirken dürüstçe geldik, namusluca geldik. Hata yaptık mı? İnsani hatalar çok yaptık. Ama kendi çıkarım ve menfaatim için bir şey istemedim. İnsani hatalar olur. Bunun takdirini de kamuoyuna bırakayım, ne diyeyim yani" yanıtını verdi.

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Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Anilkan Yildiz: Trabzonspor vurur geçer vede kupayı alır…. 4 7 Yanıtla
  • Şükrü null: evet uçan tekme, etkisiz adama tekme, yumruk 1 maç ceza. 5 4 Yanıtla
  • Salih Karadayı: Beşiktaş için vark etmez gelene cakariz kupayı alırız 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Onlar büyük ,sen kğçüksün.. Takımlar büyüdükçe cezalar kümçülüyor , aynı eyleme farklı ceza. 1 0 Yanıtla

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