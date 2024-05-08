Galatasaray\'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı

Brezilya Serie B ekiplerinden Amazonas'ta forma giyen 37 yaşındaki futbolcu Jo Alves, ülkesinde tutuklandı. Alves, ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giymişti.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Jo Alves'in formasını giydiği Amazonas takımının otobüsü Ponte Preta maçı için stadyuma hareket etti. Brezilya polisi, yolda otobüsü durdurarak 37 yaşındaki futbolcuyu gözaltına aldı.
Alves gece boyunca karakolda tutulurken Avukat Artur Eugenio Matias bir açıklama yaptı. Matias yaptığı açıklamada, "Bahia eyaletindeki bir şehirde oldukça küçük bir borç için tutuklama emri çıkarılmış" ifadelerini kullandı. Bu haberin ardından Jo Alves'in eski eşi sosyal medya hesabından "Bir gün av için, bir diğer gün avcı için" şeklinde bir paylaşım yaptı.
6'sı evlilik dışı olmak üzere 8 çocuğu bulunan Jo Alves, eski eşi Maiara Quiderolly'den olan Joao Gabriel isimli oğlu için nafaka ödemesini düzenli yapmıyordu. Quiderolly ise bu konudan sık sık paylaşımlar yapıyordu. Tecrübeli forvet, eski eşinin şikayette bulunması sebebiyle Brezilya polisi tarafından tutuklandı.
2006 yılında 5 milyon euro karşılığında CSKA Moskova'ya transfer olan Jo Alves, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Manchester City, 24 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Alves'ten beklediği verimi alamadı ve çeşitli takımlara kiraladı.
Jo Alves, 2009/2010 sezonunun devre arasında Galatasaray'a kiralandı. Alves, sarı-kırmızılı takımla sahaya çıktığı 15 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşarken 2 kez de asist yaptı. Golcü futbolcu, sezon sonunda ise Manchester City'e geri dönmüştü.
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